حماس: هذه جولة من جولات القتال ومحطة من محطات الصراع المتواصل والمحتدم مع الاحتلال والذي لن ينتهي إلا بزواله عن فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2022 - 01:38

حماس: هذه جولة من جولات القتال ومحطة من محطات الصراع المتواصل والمحتدم مع الاحتلال والذي لن ينتهي إلا بزواله عن فلسطين

منذ 2 ساعة 7 August، 2022
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