الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة يعقد مؤتمرا صحافيا الليلة الساعة 11:00 بتوقيت القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 22:56

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة يعقد مؤتمرا صحافيا الليلة الساعة 11:00 بتوقيت القدس المحتلة

منذ 43 mins 7 August، 2022
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