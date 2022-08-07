حركة الجهاد الاسلامي: نؤكد حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 22:56
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: المقاومة في فلسطين ولبنان تستطيع أن تثبت معادلات الردع وتفرض الشروط على العدو
التوصل لوقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية يدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:30 من ليل الأحد
وقف إطلاق النار يتضمن التزام مصر ببذل جهودها والعمل للإفراج عن الأسيرين خليل عواودة وبسام السعدي في أقرب وقت ممكن
حركة الجهاد الإسلامي: نرحب بالجهود المصرية ونعلن وقف إطلاق النار مع التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني
الجهاد الإسلامي: الرحمة لشهدائنا الذين قدموا دمهم دفاعا عن الحق والتحية لشعبنا البطل ولأسرانا ونفتخر بالجرحى والمصابين
الناطق باسم حماس فوزي برهوم: هذه الجولة ثبتت معادلة أنه لا عدوان ولا احتلال من دون كلفة وأكدت خطورة مشاريع التطبيع
وزارة الصحة في غزة: 43 شهيدا من بينهم 15 طفلا و4 نساء و311 إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع
استشهاد توأمين 13 عاما وشقيقهما 9 أعوام ووالدهم في غارة اسرائيلية على منزلهم شرق مخيم البريج
الناطق العسكري لسرايا القدس: إننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو ويسُر أبناء شعبنا وجمهور سرايا القدس والمقاومة
سرايا القدس تقصف برشقات الصواريخ تل أبيب واسدود وعسقلان وبئر السبع وقاعدة بلماحميم ونتيفوت ومفتاحيم ومفلاسيم
سرايا القدس تستهدف كيبوتس وموقع ناحال عوز العسكري وقاعدة زيكيم وموقع خزاعة برشقات صاروخية وقذائف الهاون
إعلام العدو: أكثر من 1000 صاروخ تم اطلاقها من قطاع غزة باتجاه مدن ومناطق اسرائيلية منذ بداية العملية العسكرية
إعلام العدو: إصابة 16 إسرائيليا جراء القصف الصاروخي الأخير من قطاع غزة
إعلام العدو: انقطاع التيار الكهربائي عن 10 مستوطنات في غلاف غزة جراء انفجار صاروخ أطلق من القطاع
إعلام العدو يبث مشاهد لهروب جنود جيش الإحتلال من مواقعهم قرب حدود غزة خوفا بعد استهدافهم بالصواريخ
إعلام العدو: تعطل حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون وإنزال مسافرين من الطائرات بسبب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة
نشوب مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني على حاجز حوارة جنوب نابلس نصرة لغزة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصل بنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب وعرض معه الوضع في فلسطين
عبد اللهيان أكد لنظيره بو حبيب استعداد إيران لمساعدة لبنان في حل مشكلة الكهرباء
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه: توصلنا لتأجيل الجمعية العامة وإلغاء إضراب الطيارين في شركة طيران الشرق الأوسط
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يدعو للتحرك العاجل لردع الكيان الإسرائيلي عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين
حركة عصائب أهل الحق في العراق: مستعدون للإسهام الفاعل في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة
حركة الجهاد الاسلامي: نؤكد حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني
منذ 53 mins
7 August، 2022
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