اعلام العدو: سيتم غدا الاثنين العودة إلى الحياة الطبيعية ما قبل التصعيد بفتح المعابر مجددا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 22:54

اعلام العدو: سيتم غدا الاثنين العودة إلى الحياة الطبيعية ما قبل التصعيد بفتح المعابر مجددا

منذ 1 ساعة 7 August، 2022
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