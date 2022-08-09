القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: التهدئة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 من مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2022 - 22:56

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: التهدئة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 من مساء اليوم

منذ 2 يوم 7 August، 2022
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