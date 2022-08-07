القناة 12الصهيونية: اصابة ٣ مستوطنين في سديروت جراء إطلاق الصواريخ من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 19:56

القناة 12الصهيونية: اصابة ٣ مستوطنين في سديروت جراء إطلاق الصواريخ من غزة

منذ 15 mins 7 August، 2022
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