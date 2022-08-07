نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ابو احمد فؤاد للمنار: لدى فصائل المقاومة الامكانية للاستمرار لوقت طويل ومطلوب حراك شعبي وسياسي على قاعدة صمود شعبنا واشدد على الوحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 19:56

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ابو احمد فؤاد للمنار: لدى فصائل المقاومة الامكانية للاستمرار لوقت طويل ومطلوب حراك شعبي وسياسي على قاعدة صمود شعبنا واشدد على الوحدة

منذ 57 mins 7 August، 2022
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