إعلام العدو: 130 صاروخاً أطلق من قطاع غزة خلال 10 دقائق كان مداها من تل أبيب وحتى بئر السبع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 16:36
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استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث والمقاومة ترد بقصف المدن والمستوطنات الصهيونية
الصحة في غزة: 31 شهيدا من بينهم 6 أطفال و265 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع
الناطق العسكري لسرايا القدس: إن ما ظهر من قدراتنا الصاروخية هو جزء يسير مما أعددناه
الناطق العسكري لسرايا القدس: إننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو ويسُر أبناء شعبنا وجمهور سرايا القدس والمقاومة
الناطق العسكري لسرايا القدس: سنجعل ما يسمى بغلاف غزة مكاناً غير قابل للحياة
أبو حمزة: ندعو كل المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل إلى الانخراط في هذه الملحمة
أبو حمزة: هذه الملحمة عنوانها "وحدة الساحات" ولتكن انتفاضة عارمة تؤسس لزوال عدونا وكنسه عن كل فلسطين
سرايا القدس تستهدف تجمعاً للآليات في أحراج كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة
أضرار كبيرة بمنازل في مستوطنة سديروت جراء استهدافها بصواريخ سرايا القدس
كتائب القسام تزف الشهيد القائد في سرايا القدس خالد منصور: هذه الدماء ستبقى لعنات تلاحق المحتلين حتى زوالهم عن أرضنا
شهيدان وعدد من الإصابات بقصف الإحتلال منزلاً شمال قطاع غزة
طائرات الإحتلال تستهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق خانيونس
حماس: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام المسجد الأقصى ونتائجه التي لا يمكن التنبؤ بها
حركة حماس: نرفض سماح الاحتلال للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى ونؤكد أن شعبنا موحّد في التصدي له والدفاع عن أرضه ومقدساته
المرابطون يتصدون لاستفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك على وقع اقتحاماتهم المتواصلة منذ الصباح
الرئيس بري معلقا على العدوان على غزة : "اسرائيل" لا تفهم ولا ترتدع إلا بلغة المقاومة
الرئيس بري:الصمت حيال العدوان على غزة على النحو القائم حاليا يعتبر تواطؤا وقبولا لفعل العدوان
الرئيس بري يدعو الى التحرك العاجل لوقف مجازر العدو في غزة
مفتي سلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي: ندين العدوان الغاشم على غزة وندعو الأمة الإسلامية لأن تقف في وجه الكيان المعتدي
إعلام العدو: 130 صاروخاً أطلق من قطاع غزة خلال 10 دقائق كان مداها من تل أبيب وحتى بئر السبع
منذ 22 mins
7 August، 2022
عاجل
اخبار غزة
العدوان على غزة
سرايا القدس
غزة تقاوم
وحدة الساحات
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