إعلام العدو: 130 صاروخاً أطلق من قطاع غزة خلال 10 دقائق كان مداها من تل أبيب وحتى بئر السبع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 7 2022 - 16:36

إعلام العدو: 130 صاروخاً أطلق من قطاع غزة خلال 10 دقائق كان مداها من تل أبيب وحتى بئر السبع

منذ 22 mins 7 August، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة