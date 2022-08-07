إعلام العدو: تعرضنا لقصف جنوني في جميع المستوطنات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 16:36

إعلام العدو: تعرضنا لقصف جنوني في جميع المستوطنات

منذ 53 mins 7 August، 2022
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