في اليوم الثالث للعدوان على غزة.. سرايا القدس تواصل الرد وتهدد بتوسيع كتلة النار

تواصل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلاني عمليتها التي أطلقت عليها “وحدة الساحات” للرد على العدوان الإسرائيلي واستهداف أبناء شعبنا لليوم الثالث على التوالي، الذي أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 31 شهيدا وأكثر من 275 اصابة بجراح مختلفة.

وفي صباح اليوم الثالث للعدوان، في تكتيك وتطور جديد ادخلته سرايا القدس في عملية “وحدة الساحات”، وفق العديد من المراقبين، أعلنت السرايا مسؤوليتها عن قصف القدس المحتلة ومستوطنة سديروت برشقات صاروخية ضمن عملية “وحدة الساحات” رداً على استشهاد القائد الكبير خالد منصور وإخوانه الشهداء، ورداً على العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، اليوم الأحد، “إن ما ظهر من قدراتنا الصاروخية التي أضحت -بفضل الله- اليوم تستنزف عدونا الأحمق، هو جزء يسير مما أعددناه، وإننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو ويسُر أبناء شعبنا وجمهور سرايا القدس والمقاومة الممتد”.

وأَضاف أبو حمزة “إننا في سرايا القدس نجدد فخرنا واعتزازنا بكل قطرة دم سالت من أبناء شعبنا المجاهد، الذي يخوض معنا غمار هذه المعركة البطولية -بكل عزة وشرف ووفاء-، رفقة قادة ومجاهدي السرايا الشجعان بالميدان”.

وأردف “إننا في سرايا القدس بدماء الشهيدين القائدين الكبيرين تيسير الجعبري وخالد منصور وإخوانهم المجاهدين نزداد صلابة وشموخاً في معركتنا وحدة الساحات، التي تؤكد أن القيادة في مقدمة الصفوف والمواجهة، وعليه نعاهد الله ثم أبناء شعبنا وأمتنا بجعل ما يسمى غلاف غزة بما يحتوي من مدن ومغتصبات محتلة إلى مكان غير قابل للحياة، وسنذهب إلى مديات أبعد وأبعد -بعون الله وقدرته-“.

ودعا المتحدث باسم السرايا كل المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل، إلى الانخراط في هذه الملحمة التي عنوانها “وحدة الساحات”، ولتكن انتفاضة عارمة تؤسس لزوال عدونا وكنسه عن كل فلسطين.

وفيما يلي حصاد عملية “وحدة الساحات” في يومها الثالث:

08:15 ص: سرايا القدس تقصف القدس المحتلة ومغتصبة سديروت برشقة صاروخية

09:00 ص: سرايا القدس تقصف القدس المحتلة برشقة صاروخية

10:10 ص: سرايا القدس تدك نيريم بعدد من قذائف الهاون

11:45 ص: سرايا القدس تستهدف تجمع للآليات في أحراش كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون

12:25 م: سرايا القدس تدك موقع كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون

12:25 م: سرايا القدس تقصف “نير عوز” برشقة صاروخية

12:25 م: سرايا القدس تدك موقع “ناحل عوز” بعدد من قذائف الهاون

12:30 م: سرايا القدس تستهدف تحشدات للآليات العسكرية في صوفا بعدد من قذائف الهاون

01:00 م: سرايا القدس وكتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى لواء نضال العامودي يستهدفون مدينة عسقلان المحتلة برشقات صاروخية

01:20 م: سرايا القدس تقصف “مفتاحيم” برشقة صاروخية

01:30 م: سرايا القدس تقصف مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية

01:40 م: سرايا القدس تستهدف تجمع للآليات في موقع كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون الثقيل.

02:00 م: سرايا القدس تستهدف أنظمة المراقبة والرؤية داخل موقع “ناحل عوز” برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون.

02:00 م: سرايا القدس تدك موقع “ناحل عوز” بعشرات قذائف الهاون

02:00 م: سرايا القدس تدك موقع “إيرز” العسكري بعدد من قذائف الهاون

02:20 م: سرايا القدس تستهدف تجمعا لقوات العدو شرق موقع السهم الأسود شرق جباليا بعدد من قذائف الهاون

03:15 م: سرايا القدس توجه ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وقاعدة بلماحيم وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مستوطنات غلاف غزة

المصدر: فلسطين اليوم + موقع المنار