هنية : يجب وقف اقتحام المسجد الاقصى حتى لا تصل الاوضاع الى مآلات لا يتحكم بها احد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 7 2022 - 03:10

هنية : يجب وقف اقتحام المسجد الاقصى حتى لا تصل الاوضاع الى مآلات لا يتحكم بها احد

منذ 1 ساعة 7 August، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة