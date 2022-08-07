الاحتلال يعزز قواته في البلدة القديمة بالقدس لتأمين اقتحام المستوطنين للأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 7 2022 - 03:10

الاحتلال يعزز قواته في البلدة القديمة بالقدس لتأمين اقتحام المستوطنين للأقصى

منذ 2 ساعة 7 August، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة