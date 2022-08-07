شهيد ونحو 40 إصابة في القصف الصهيوني لعدة منازل وسط رفح بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 01:04
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: ما حصل على غزة هو عدوان إسرائيلي مكشوف وابتدائي ولا يجوز السكوت عنه
السيد نصر الله: من حق الشعب الفلسطيني والمقاومة وحركة الجهاد أن ترد على هذا الإعتداء ويجب على كل شريف دعم هذا الحق
السيد نصر الله: نحن في حزب الله نتابع ما يجري وعلى تواصل دائم مع إخواننا في حركة الجهاد ومع قيادة حماس وبقية الفصائل
السيد نصر الله: يد المقاومة ستكون هي العليا في هذه المعركة ومن الواضح أن العدو يذهب إلى التقديرات الخاطئة بأن غزة لن ترد
السيد نصر الله للعدو: لا تخطئ التقدير مع لبنان وكل ما تفعله لا يمكن أن يؤثر لا في إرادتنا ولا في معنوياتنا
السيد نصر الله: أنصح العدو أن يكف عن توجيه الرسائل في لبنان والمقاومة لن تسكت عن أي عدوان أو انتقاص من حقوقنا
السيد نصر الله: أيا تكن النتيجة التي ستصل إليها هذه المعركة فإن ما حصل يثبّت الردع الفلسطيني أمام الإسرائيلي
جيش العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة ويستهدف مواقع مدنية وارتقاء 24 شهيداً
الصحة الفلسطينية: 24 شهيداً بينهم 6 أطفال وامرأتان و203 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة
مراسل المنار: 6 شهداء بينهم 4 أطفال وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة
مراسل المنار: شهيد ونحو 30 جريحا كحصيلة أولية لقصف من طائرات الاحتلال لمنزل وسط رفح جنوب قطاع غزة
سرايا القدس تواصل إطلاق صليات من الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة
سرايا القدس تعلن إطلاق رشقات كبيرة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بتوقيت تاسعة القائد بهاء أبو العطا
سرايا القدس - كتيبة جنين: نعلن عن استهدافنا 3 نقاط لجيش الاحتلال بالتزامن مع تاسعة البهاء ضمن عملية "وحدة الساحات"
الناطق باسم لجان المقاومة أبو مجاهد: المقاومة موحدة في الميدان ولن تسمح للاحتلال بالاستفراد بشعبنا
إعلام العدو: تضرر عدد من المنازل وأحد المصانع جراء سقوط صواريخ عليها بشكل مباشر في عسقلان وسديروت
إعلام العدو: سيتم إخلاء إحدى مستوطنات غلاف غزة بشكل كامل الأحد
إعلام العدو: تم استقبال 20 مصاباً في مركز "برزيلاي" الطبي في عسقلان فقط منذ بداية العملية
إعلام العدو: الشرطة ستسمح بكل الفعاليات المقررة في القدس غداً بما فيها وصول اليهود إلى الحرم المقدسي
حركة حماس: نرفض سماح الاحتلال للمتطرفين اقتحام المسجد الأقصى ونؤكد أن شعبنا موحّد في التصدي له والدفاع عن أرضه ومقدساته
حماس: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام المسجد الأقصى ونتائجه التي لا يمكن التنبؤ بها
الشيخ نعيم قاسم: "اسرائيل" مجرمة وعدوانية وقتلها للجعبري في حي سكني هو عمل إجرامي لا يمكن ان يمر من دون عقاب
الشيخ أحمد قبلان: لا يمكن فصل ما يجري في فلسطين عن لبنان والمعادلة أن إسرائيل كيان إرهابي يجب أن تزول من الوجود
قائد الحرس الثوري في إيران خلال استقبال الأمين العام للجهاد الإسلامي: قدرات الكيان الإسرائيلي إلى زوال وتحرير القدس قريب
الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة: سنواصل المقاومة إلى جانب الفصائل وقادرون على الرد المناسب على كل اعتداء
الخارجية السورية: سوريا تحمل الكيان الاسرائيلي مسؤولية التصعيد الخطير وتطالب بمحاسبة المسؤولين الاسرائيليين
الخارجية الكويتية تدين بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتطالب باحترام قرارات الشرعية الدولية
المقررة الأممية في فلسطين: العملية العسكرية في غزة عمل عدواني صارخ وغير قانوني وعديم الأخلاق
وزارة الصحة في غزة تعلن بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية في كافة المستشفيات خلال 72 ساعة بسبب قطع امدادت الوقود
شهيد ونحو 40 إصابة في القصف الصهيوني لعدة منازل وسط رفح بقطاع غزة
منذ 2 ساعة
6 August، 2022
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