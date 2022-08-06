السيد نصر الله: يد المقاومة ستكون العليا بالمعركة.. والعدو الاسرائيلي أخطأ التقدير في غزة

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “أجدد تعازي حزب الله في لبنان لقيادة حركة الجهاد الإسلامية في فلسطين وعوائل الشهداء باستشهاد الشهيد القائد تيسير الجعبري”، ولفت الى ان “ما حصل على غزة هو عدوان اسرائيلي مكشوف وابتدائي ولا يجوز السكون عن هذه الجريمة”.

وأكد السيد نصر الله في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء السبت “من حق الشعب الفلسطيني ومن حق المقاومة ومن حق حركة الجهاد أن ترد على هذا الإعتداء ويجب على كل شريف في هذا العالم أن يدعم هذا الحق وأن لا يشكك به”، ورأى ان “رد المقاومة يجب أن يكون موضع تأييد ومساندة من الجميع ونحن في حزب الله نتابع ما يجري وعلى تواصل دائم مع إخواننا الأعزاء في حركة الجهاد الإسلامي ومع قيادة حركة حماس وبقية الفصائل”.

وشدد السيد نصر الله على ان “يد المقاومة سيتكون هي العليا في هذه المعركة ومن الواضح أن العدو يذهب إلى التقديرات الخاطئة بأن غزة لن ترد وحركة الجهاد الإسلامي لن ترد”، واوضح ان “العدو يخطئ عندما يتصور أنه يرهب المواطنين وأهل غزة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إلى لبنان وهم لديهم تجارب معنا والمقاومة ات دتئما بالمرصاد”، وتابع “لا تخطئ التقدير مع لبنان وكل ما تفعله وكل ما تقوله أيها العدو لا يمكن أن يؤثر لا في إرادتنا ولا في معنوياتنا ونحن نثق بربنا وبأنفسنا ونثق بضعفك وهزالتك وجبنك”.

وقال السيد نصر الله “أنصح العدو أن يكف عن توجيه الرسائل في لبنان ولا ينتظر على الإطلاق أن المقاومة ستسكت عن عدوان ما أو عن انتقاص ما من حقوقنا”، واضاف “الساعات والأيام المقبلة ستكشف أن العدو اخطأ بالتقدير في غزة”.

المصدر: موقع المنار