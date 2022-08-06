العدوان على غزة في يومه الثاني.. 20 شهيداً ومعظم الأهداف مدنية وتدمير 650 وحدة سكنية

تواصل قوات الإحتلال الصهيوني شن غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع مدنية، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب الـ 20 مواطناً، بنيهم أطفال وسيدات، وإصابة أكثر من 140 آخرين، وذلك منذ عصر يوم الجمعة.

واستشهد مساء اليوم 5 مواطنينن، بينهم 4 أطفال إضافة لـ15 جريحاً بينهم حالات حرجة ونساء في قصف العدو على مخيم جباليا. كما أصيب 3 مواطنين بقصف من طائرات الاحتلال لمنزل وسط رفح جنوب قطاع غزة.

وأصيب مساء اليوم طفل فلسطيني اثر قصف جوي إسرائيلي لأرض زراعية في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، كما وصلت إلى مستشفى الأندونيسي شمالي قطاع غزة 3 إصابات، جراء قصف جوي محيط دوار أبو شرخ. كما وصلت إلى مستشفى بيت حانون إصابتين جراء قصف محيط في بلدة بيت حانون.

ونفذت قوات الإحتلال غارات استهدفت أرض محيط الفروسية في منطقة التوام شمالي غربي مدينة غزة، كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً وسط قطاع غزة، واستهدفت أرضا زراعية شمال مخيم النصيرات، وأرضاً قرب دوار حمودة شرقي جباليا.

وقصفت طائرات الإحتلال منزلاً يعود لعائلة عبيد شرق بيت حانون، وأرضًا قرب مسجد حمزة في بلدة خزاعة، وأرضًا في بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس. واستهدفت قوات الإحتلال منزلاً بصاروخ من طائرة استطلاع شرق بيت حانون، وأرضاً زراعية في خزاعة شرق خان يونس.

وظهراً، استهدف جيش الإحتلال منطقة قرب مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، ومرصدا شرقي بلدة خزاعة شرقي خان يونس.

وأعلنت شركة توزيع الكهرباء فصل خط f11 المغذي لخانيونس من داخل الخط الأخضر قدرته (12) ميجاوات وجار المتابعة من قبل كهرباء غزة.

تضرر أكثر من 650 وحدة سكنية إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ةأعلن المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت أن 650 وحدة سكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ بدء العدوان أمس الجمعة، وباتت غير صالحة للسكن.

وأكد رئيس المكتب الاعلامي سلامي معروف، أن عدوان الاحتلال ألحق الأضرار بالعديد من المؤسسات الأهلية بينها الإعلامية والحقوقية ومنازل المواطنين التي كان آخرها قصف أحد البنايات غرب مدينة غزة في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وشدد معروف، على أن الاحتلال بممارساته يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، في امتداد للعدوان الذي استباح فيه كل أراضينا في القدس والضفة إضافة لجريمة الحصار في غزة والعدوان الذي يقوم به الآن.

ويفاقم عدوان الاحتلال من الواقع الإنساني الصعب الذي يزداد صعوبة مع اغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية لكافة الجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين، كما أن منع ادخال الوقود ينذر بواقع انساني صعب ستكون له انعكاسات وتداعيات صعبة على كافة القطاعات والقطاعات الصحية والبلديات وغيرها.

ورفعت الطواقم الحكومية درجة الجهوزية واستنفار كافة طواقمها وخاصة في المستشفيات والبلديات، التي تحاول التقليل من التداعيات الكارثية الناجمة عن توقف امدادات الكهرباء.

المصدر: مواقع