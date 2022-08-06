طائرات العدو الاسرائيلي تقصف محيط مسجد بئر السبع شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 22:48
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جيش العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة ويستهدف مواقع مدنية وارتقاء أكثر من 15 شهيد
مراسل المنار: 5 شهداء بينهم 3 أطفال وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة
3 إصابات بقصف من طائرات الاحتلال لمنزل وسط رفح جنوب قطاع غزة
سرايا القدس تعلن إطلاق رشقات كبيرة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بتوقيت تاسعة القائد بهاء أبو العطا
سرايا القدس - كتيبة جنين: نعلن عن استهدافنا 3 نقاط لجيش الاحتلال بالتزامن مع تاسعة البهاء ضمن عملية "وحدة الساحات"
الناطق باسم لجان المقاومة أبو مجاهد: المقاومة موحدة في الميدان ولن تسمح للاحتلال بالاستفراد بشعبنا
إعلام العدو: تضرر عدد من المنازل وأحد المصانع جراء سقوط صواريخ عليها بشكل مباشر في عسقلان وسديروت
إعلام العدو: غداً سيتم إخلاء إحدى مستوطنات غلاف غزة بشكل كامل
إعلام العدو: تم استقبال 20 مصاباً في مركز "برزيلاي" الطبي في عسقلان فقط منذ بداية العملية
الشيخ نعيم قاسم: "اسرائيل" مجرمة وعدوانية وقتلها للجعبري في حي سكني هو عمل إجرامي لا يمكن ان يمر من دون عقاب
الشيخ أحمد قبلان: لا يمكن فصل ما يجري في فلسطين عن لبنان والمعادلة أن إسرائيل كيان إرهابي يجب أن تزول من الوجود
قائد الحرس الثوري في إيران خلال استقبال الأمين العام للجهاد الإسلامي: قدرات الكيان الإسرائيلي إلى زوال وتحرير القدس قريب
الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة: سنواصل المقاومة إلى جانب الفصائل وقادرون على الرد المناسب على كل اعتداء
الخارجية السورية: سوريا تحمل الكيان الاسرائيلي مسؤولية التصعيد الخطير وتطالب بمحاسبة المسؤولين الاسرائيليين
الخارجية الكويتية تدين بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتطالب باحترام قرارات الشرعية الدولية
المقررة الأممية في فلسطين: العملية العسكرية في غزة عمل عدواني صارخ وغير قانوني وعديم الأخلاق
وزارة الصحة في غزة تعلن بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية في كافة المستشفيات خلال 72 ساعة بسبب قطع امدادت الوقود
طائرات العدو الاسرائيلي تقصف محيط مسجد بئر السبع شمال غزة
منذ 49 mins
6 August، 2022
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