إصابة مستوطنين صهاينة بجروح إثر قصف للمقاومة على مدينة أسدود المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 22:48

إصابة مستوطنين صهاينة بجروح إثر قصف للمقاومة على مدينة أسدود المحتلة

منذ 52 mins 6 August، 2022
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