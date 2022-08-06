بالفيديو | سرايا القدس تقصف مدن ومستوطنات الإحتلال رداً على استمرار العدوان على غزة

تواصل سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها المدن والمستوطنات الصهيونية، رداً على العدوان المتواصل على قطاع غزة، واغتيال الإحتلال القيادي في الحركة تيسير الجعبري. واستهدفت سرايا القدس مساء اليوم السبت ضمن عملية “وحدة الساحات” مدن تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.

وفي عملية مشتركة، استهدفت سرايا القدس وكتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى لواء نضال العامودي مستوطنات نتيفوت، سديروت، كيسوفيم، العين الثالثة، صوفا، برشقات صاروخية.

وأصدرت السرايا أمراً لمقاتليها وقواتها القوات العاملة في الميدان وعلى رأسها (القوات الخاصة، ووحدات النخبة)، العمل بإيعاز الجهوزية حتى استلام التعليمات المعمول بها مسبقاً حسب ما هو مخطط.

وسقط أحد صواريخ السرايا بشكل مباشر على مبنى في “أسدود”، كما استهدف أحد الصواريخ منزلاً في عسقلان وتضرر عدد من المركبات في عسقلان.

كما قصفت السرايا كرم أبو سالم برشقة صاروخية وعدد من قذائف الهاون، ومستوطنة سديروت بـ 10 صواريخ.

وأصيب أكثر من 15 صهيونياً وتضرر عدد من المنازل الصهيونية، جراء القصف المتواصل من سرايا القدس لمدن ومستوطنات ومواقع العدو. وضمن عملية «وحدة الساحات» التي أطلقتها سرايا القدس، أعلنت مسؤوليتها قبل ظهر اليوم السبت، عن قصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت برشقات صاروخية كبيرة رداً على العدوان المتواصل.

كما استهدفت سرايا القدس اليوم السبت، المستوطنات والمواقع والتحشدات العسكرية بعدد كبير من قذائف الهاون الثقيل ورشقات صاروخية رداً على العدوان المتواصل.

واعترف الاحتلال الصهيوني بإصابة جنديين صهيونيين جراء سقوط قذيفة هاون قربهما في كيبوتس نيريم بمجمع أشكول جراء القصف الأخير لسرايا القدس، كما اعترف بسقوط صاروخ بشكل مباشر على أحد المصانع واشتعال النيران فيه بعد قصف سرايا القدس لأشكول.

وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن صاروخاً أطلقته سرايا القدس أصاب منزلاً بشكل مباشر في سديروت مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة جراء القصف الصاروخي الذي استهدف سديروت.

وأعلنت السرايا أمس الجمعة عن استهداف عدد من المدن المحتلة أبرزها مدن تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت بعشرات الرشقات الصاروخية في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير “تيسير الجعبري” وإخوانه الشهداء.

وأسفر قصف سرايا القدس المتواصل عن إصابة أكثر من 15 جندياً ومغتصباً صهيونياً بجروح، بالإضافة لوقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات، ونزوح مئات المغتصبين من مستوطنات غلاف غزة.

واستهدفت السرايا بالصواريخ والمدفعية مستوطنات علوميم، كيسوفيم، نير عام، ياد مردخاي، نير عوز، نيريم، بالإضافة إلى تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت.

كما استهدفت السرايا مواقع النصب التذكاري، إيرز، فجة، الـ 16، نير عوز، كيسوفيم، بوابة المطبق، صوفا، بالإضافة إلى بطاريات القبة شمال علوميم، وغرف القيادة والسيطرة في موقع ناحل عوز، الذي حولته إلى بقعة نار.

المصدر: سرايا القدس