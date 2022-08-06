سرايا القدس تقصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية كبيرة ضمن عملية “وحدة الساحات” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2022 - 20:24

سرايا القدس تقصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية كبيرة ضمن عملية “وحدة الساحات”

منذ 24 mins 6 August، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة