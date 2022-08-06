إذاعة جيش العدو: صافرات العدو تدوي في غلاف قطاع غزة وتحذير من تسلل طائرة دون طيار من داخل القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 14:40

إذاعة جيش العدو: صافرات العدو تدوي في غلاف قطاع غزة وتحذير من تسلل طائرة دون طيار من داخل القطاع

منذ 9 mins 6 August، 2022
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