المقررة الأممية في فلسطين: العملية العسكرية في غزة عمل عدواني صارخ وغير قانوني وعديم الأخلاق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2022 - 14:40

المقررة الأممية في فلسطين: العملية العسكرية في غزة عمل عدواني صارخ وغير قانوني وعديم الأخلاق

منذ 1 ساعة 6 August، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة