النخالة: المقاومة الفلسطينية حققت تقدماً جيداً ومؤثراً على الصعيد العسكري ومسيرة التطور مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 14:38

النخالة: المقاومة الفلسطينية حققت تقدماً جيداً ومؤثراً على الصعيد العسكري ومسيرة التطور مستمرة

منذ 1 ساعة 6 August، 2022
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