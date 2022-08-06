سرايا القدس تستهدف بالصواريخ مستوطنات علوميم وكيسوفيم ونير عوز ونيريم ونير عام وياد مردخاي واحتراق مصنع في أشكول – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 14:38

سرايا القدس تستهدف بالصواريخ مستوطنات علوميم وكيسوفيم ونير عوز ونيريم ونير عام وياد مردخاي واحتراق مصنع في أشكول

منذ 2 ساعة 6 August، 2022
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