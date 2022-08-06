مصادر طبية في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 بينهم طفلة وإصابة 76 في سلسلة غارات للاحتلال على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 11:12

مصادر طبية في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 بينهم طفلة وإصابة 76 في سلسلة غارات للاحتلال على قطاع غزة

منذ 29 mins 6 August، 2022
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