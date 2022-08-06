المقاومة تواصل قصف مستوطنات غلاف غزة بعدد من الرشقات الصاروخية (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 07:24

المقاومة تواصل قصف مستوطنات غلاف غزة بعدد من الرشقات الصاروخية (قناة الاقصى)

منذ 4 ساعة 6 August، 2022
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