وسائل إعلام فلسطينية: هدوء حذر في مناطق قطاع غزة مع استمرار تحليق طـائرات التجسس التابعة للعدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 02:54

وسائل إعلام فلسطينية: هدوء حذر في مناطق قطاع غزة مع استمرار تحليق طـائرات التجسس التابعة للعدو الإسرائيلي

منذ 34 mins 6 August، 2022
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