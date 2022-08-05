إضراب تحذيري للمصارف.. برسائل ملغومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 21:42

إضراب تحذيري للمصارف.. برسائل ملغومة

منذ 40 mins 5 August، 2022
تقارير مصورة - لبنان

اضراب تحذيري للمصارف الاثنين برسائل ملغومة تطال اموال المودعين.

المصدر: قناة المنار

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