هنية: اننا اذ ننعي القائد الجعبري والشهداء الابرار نؤكد ان الامور مفتوحة على كل الاتجاهات وندعو للجم العدوان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 21:42

هنية: اننا اذ ننعي القائد الجعبري والشهداء الابرار نؤكد ان الامور مفتوحة على كل الاتجاهات وندعو للجم العدوان الصهيوني

منذ 1 ساعة 5 August، 2022
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