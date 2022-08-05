اعلام العدو الاسرائيلي نقلا عن مسؤول عسكري: العملية العسكرية ليست حدثا لساعة او ساعتين بل سوف تستغرق وقتا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 21:42

اعلام العدو الاسرائيلي نقلا عن مسؤول عسكري: العملية العسكرية ليست حدثا لساعة او ساعتين بل سوف تستغرق وقتا

منذ 1 ساعة 5 August، 2022
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