سفينة “لاوديكية” السورية تصل إلى ميناء طرطوس

أعلنت وزارة النقل السورية أن سفينة “لاوديكية” التي غادرت الميناء اللبناني في وقت سابق اليوم الخميس، وصلت إلى مرفأ طرطوس وستتابع عملها وفق خطتها.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه “على مدى الأيام الماضية تابعت الوزارة والمؤسسة السورية للنقل البحري بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والأشغال اللبنانية والمعنيين في مرفأ طرابلس قضية السفينة التي كانت تنفذ رحلة مقررة لها”، مبينة أنه “من ضمن رحلة السفينة إيصال توريدات الطحين إلى إحدى الشركات التجارية في لبنان ولتتابع بعد ذلك إفراغ حمولتها في مرفأ طرطوس بشكل روتيني ومعتاد”.

وأشارت الوزارة إلى أن “صدور قرار القاضي اللبناني المختص بعد تدقيقه الأوراق والثبوتيات المتعلقة بالسفينة وكل الإجراءات اللازمة بذلك دون التوصل لأي من ادعاءات السفير الأوكراني يؤكد بطلان كل ما تم حبكه وتلفيقه”.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية كتب في تغريدة على “تويتر”: “المرافئ اللبنانية وكل المرافق العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل،هي قبلة مريديها، فهم ضمن دائرة الأمان لطالما كان ذلك مُحترِماً للقوانين والسيادة اللبنانية والتي تسمو فوق كل اعتبار ولما فيه خير للبنان.. الباخرة LAODICEA السورية خارج المياه الإقليمية اللبنانية”.

وكانت السفينة “لاوديكيا”، التي ترفع علم سوريا، رست في ميناء طرابلس منذ وصولها الخميس الماضي وعلى متنها عشرة آلاف طن من دقيق القمح والشعير. وتدعي أوكرانيا أن روسيا سرقت هذه الحبوب، وهو ادعاء تنفيه موسكو.

وقال قاض لبناني الأربعاء إن السفينة يمكنها الإبحار بعد يوم من قرار المدعي العام اللبناني بأنها قد تغادر بعد أن أظهر تحقيق أنها لا تحمل حبوبا أوكرانية مسروقة.

المصدر: وكالات