الشيخ قاووق: المقاومة حررت قضية الثروات النفطية والغازية من أي ابتزاز أميركي

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنه عندما يصل الأمر إلى تبرئة من تلطّخت أيديهم بدماء الشهداء، فهذا يعتبر إساءة لكل تضحيات الشهداء، واستفزاز لآلاف الأسرى والجرحى ولكل شرفاء الوطن.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لفقيد الجهاد والمقاومة حسن بسام مدلج في حسينية بلدة ديركيفا الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.

وأكد الشيخ قاووق أن “اللبناني الذي يعيش في الكيان الإسرائيلي ولا يزال يحمل البندقية الإسرائيلية ويلبس ثياب الجيش الإسرائيلي، هو خائن وعميل”، وقال إن “الأحداث الأخيرة كشفت وبيّنت أن هناك قيادات ومسؤولين وأحزاب وسياسيين يريدون أن يخوّنوا المقاومة ويبرؤا العملاء”.

المصدر: موقع المنار