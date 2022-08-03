الشيخ قاسم: سننتصر باسترداد حقوقنا المائية والنفطية والغازية

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “اليوم يوجد اهتمام في الدولة اللبنانية بمسألة استرداد الحقوق المائية والنفطية والغازية، وهذا مشهد جيّد، والتفاهم الموجود بين الأقطاب في الدولة اللبنانية لمصلحة الموقف الموحّد من الترسيم والحصول على الحقوق اللبنانية عامل إيجابي”.

وتمنى الشيخ قاسم خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في بلدة الخيام الجنوبية أن “يعمل المسؤولون على مسارين، مسار الترسيم وملحقاته، ومسار بعض المعالجات الاجتماعية والاقتصادية والحكومية وموضوع الموازنة التي تحتاج إلى اهتمام استثنائي كي نكون من الذين يعالجون بعض القضايا التي تهم الناس”.

وأضاف الشيخ قاسم “أما المسار المتعلق بالترسيم، فعلى الجميع أن يثقوا أن إسرائيل لا خيار أمامها، لأننا أصحاب حق، ولأن دولتنا تستفيد من قوة ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة، ولأننا نعمل دائماً من أجل أن نسترد أرضنا وحقوقنا، فكما انتصرنا في تموز سنة 2006″، وأكد “سننتصر إن شاء الله في استرداد حقوقنا المائية والنفطية والغازية”.

المصدر: موقع المنار