نقابة عمال “كهرباء لبنان” اعلنت تعليق اضرابها لغاية 10 الحالي تماشيا مع قرار اتحاد نقابات المصالح المستقلة

اعلنت نقابة عمال ومستخدمي “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان ، “تعليق اضرابها لغاية العاشر من الحالي ضمنا، تماشيا مع قرار اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، على ان يبنى على الشيء مقتضاه”.

وجاء في نص البيان: “عطفا على بيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة الذي صدر بعد الاجتماع الذي عقد قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام بتاريخ 02/08/2022، والذي تضمن تعليق الاضراب لغاية العاشر من آب تجاوبا مع بيان اللجنة الوزارية القاضي بتطبيق مرسوم تعويض الانتاجية على العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وفقا للآلية والشروط التي نص عليها المرسوم رقم 9754 تاريخ 28/7/2022، حيث تم الطلب الى المؤسسات العامة لاتحاذ الاجراءات الآيلة الى ذلك حسب الاصول.

عليه، عقدت نقابة ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماع بعد ظهر يوم الثلاثاء 2/8/2022 وقررت تعليق اضرابها لغاية العاشر من آب ضمنا تماشيا مع قرار الاتحاد على ان يبنى على الشيء مقتضاه”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام