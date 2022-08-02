ميقاتي استقبل وفد من نقابة موزعي المحروقات ونقابة المحطات

التقى رئيس الحكومة الملكف نجيب ميقاتي وفداً يضم ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وأمين سر نقابة المحطات حسن جعفر وأعضاء من النقابتين.

وقال أبو شقرا بعد الإجتماع: “التقينا دولة الرئيس ميقاتي وتوجهنا اليه بالشكر لانه يقف دائما الى جانب قطاع النفط من محطات وموزعين، وأي مشكل نواجهه يتدخل شخصيا لحله، وهذا كله لاراحة المواطن، فهم دولة الرئيس الأول والأخير هو الاستمرارية، وأن تبقى المحطات مفتوحة والا يكون لدينا مشاكل لنستمر بالعمل. أتوجه الى جميع الزملاء لأقول إننا ضد الأقفال في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد. همّ دولة الرئيس هو المواطن اللبناني، ولدينا سياّح ومن غير المعقول أن نقفل المحطات مثلما يطلب بعض الأشخاص وبعض المسؤولين الذين يعقدون الأمور في وجهنا، نحن نريد ان نسهل العمل لمصلحة المواطن وجميع المعنيين في هذا القطاع”.

بدوره قال جعفر: “تشرفنا بزيارة دولة الرئيس وشرحنا له مشكلات القطاع وكررنا المطالبة بزيادة الجعالة وبزيادة لليد العاملة، وقد طلب دولة الرئيس أن يسير هذا القطاع بسلاسة من قبلنا ومن قبل الدولة ووزارة الطاقة، وهذا اللقاء هو لتجنب اي خضات او أزمات مثلما حصل في قطاع الأفران والخبز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام