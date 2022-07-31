بالصور: المراسم العاشورائية في منطقة جبل عامل الأولى

افتتح حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى المراسم العاشورائية للعام 2022م -1444هـ بإقامة المجالس الحسينية في العديد من قرى وبلدات ومدن الجنوب.

ففي مدينة صور، أقام حزب الله المجلس العاشورائي المركزي في ملعب الآثار مقابل مجمع الإمام الحسين (ع)، بحضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله عبد الله ناصر، رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين، وعدد من علماء الدين وفعاليات وشخصيات وحشد من الأهالي، وسط الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.

وقد تحدث الشيخ ياسين، فقال إن وجودنا وبقاءنا وكرامتنا وحياتنا هو أن نُبقي على سلاح المقاومة، لأنه هو فقط الذي يرعب العدو الصهيوني، علماً أن إسرائيل لا تعترف لا بمفاوضات ولا بقوانين دولية، وهي تخالف الآلاف من مخالفات القانون الدولي، لأن أميركا تحميها، ولكن لأن إسرائيل تعرف أن لدينا قائداً صادقاً وهو الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي إن قال فعل، ولا يكذب ولا يهادن ولا يجامل، ترتعب وتختبئ خلف جدران إسمنتية.

ومن ثم تلا الشيخ خير الدين شريف السيرة الحسينية العطرة.

وفي بلدة قانا، أقام حزب الله المجلس العاشورائي في ساحة الإمام الحسين (ع)، بحضور رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشود من الأهالي.

وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تحدث السيد صفي الدين فقال إن الإمامة هي مشروع الله عز وجل في الأمة وفي البشرية كافة التي جسدها أحياناً بعض الأنبياء، والتي يجسّدها الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، وهذا هو الإصلاح الحقيقي ألا وهو حفظ الإمامة، فقضية الإمامة هي على رأس القضايا التي عمل من أجلها الأئمة الأطهار عليهم السلام، لأنه بحفظها يحفظ كل شيء، وإذا ضُيّعت يضيع كل شيء، ولذا الإمام الحسين (ع) حمل هذه القضية، وتحمّل الصعاب وتقدّم إلى الميدان وتحمّل المسؤولية.

ومن ثم تلا السيد حسين مرتضى مجلس عزاء حسيني.

وفي بلدة دبين، أقام حزب الله المجلس العاشورائي في ملعب البلدة، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.

النائب فياض وفي كلمة له قال إن الاصلاح هو مواجهة الاختلال والانحراف، وكل محاولة للخروج مع ما يفترض بأنه الحق أو المصالح العامة، فيقوم المشروع الإصلاحي كقيد أو كتتمة لحماية الحق والمصالح العامة.

وفي مدينة بنت جبيل، أُقيم المجلس العاشورائي في مجمع أهل البيت (ع)، بحضور مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي.

وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تحدث السيد فحص فشدد على أنه عندما نختار الحق علينا أن نلتزم بكل مندرجاته، حتى لو كان فيه تعب وألم.

ومن ثم تليت السيرة الحسينية العطرة.

وفي محلة الحوش والمساكن وبلدات بافليه وميس الجيل وطيردبا، تليت السيرة الحسينية العطرة، قبل ان تقام لطميات حسينية صدحت فيها الحناجر بعبارات التلبية للإمام الحسين (ع).

كما أحيت مفوضية جبل عامل في كشافة الإمام المهدي (عج) في مدن وقرى الجنوب اليوم الأول من المجالس العاشورائية، حيث تجهّزت الأفواج لاستقبال المعزين، وأُعلن بدء العزاء، وتميزت الأنشطة العاشورائية في يومها الأول بتنوع فقراتها التي قدّمت مفاهيم الثورة الحسينية بأسلوب فني وجاذب يناسب أعمار الحاضرين.

المصدر: موقع المنار