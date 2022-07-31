قناة كان العبرية: قبيل وصول الوسيط الأمريكي لبيروت، حزب الله ينشر فيديو ضمن الحرب النفسية مع ترجمات بالعبرية لكلمات نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2022 - 14:56
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نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش يدعو لاستثمار موقف المقاومة الحازم والحاسم
النائب الحاج حسن: أوقفت أميركا أعمال التنقيب للضغط على لبنان وخدمة للحرب الاقتصادية التي تشنها علينا
وصول المبعوث الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين إلى بيروت
الشيخ علي الخطيب: أدعو الحكومة للاجتماع استثنائيا وقبول هبة الفيول الايرانية منعا للانهيار الشامل
المفتي قبلان: لبنان يتعرض لأسوأ حصار دولي إقليمي والإنقاذ فقط بالنفط البحري جنوباً والحل بإذعان تل أبيب أو الحرب
نقابة العمال الزراعيين: قبول الفيول الايراني حاجة وطنية
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الإعلام العسكري لكتائب القسام ينشر صورة أسيرين اسرائيليين لديه في إشارة إلى ما ستكشفه الكتائب
مناصرو تيار السيد مقتدى الصدر ينصبون الخيام أمام مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء وسط بغداد
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بوتين يوقّع مرسوم "العقيدة الجديدة" للبحرية الروسية: سنضمن أمن حدودنا ولدينا صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم
حاكم سيفاستوبول: إصابة 5 أشخاص إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود
الدفاع الروسية: روسيا تدعو خبراء الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في حادث قصف سجن في يلينوفكا بأوكرانيا
زيلينسكي: إنتاجية محاصيل هذا العام قد تنخفض إلى النصف
وكالة الأنباء الألمانية: وزير المالية الألماني يطالب بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز
المجلس الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث: زلزال الأربعاء تسبب بمقتل 10 أشخاص وأثر على أكثر من 314 ألف شخص
لجنة الصحة الوطنية الصينية: تسجيل 541 إصابة بكورونا ولا إصابات في بكين
قناة كان العبرية: قبيل وصول الوسيط الأمريكي لبيروت، حزب الله ينشر فيديو ضمن الحرب النفسية مع ترجمات بالعبرية لكلمات نصر الله
منذ 1 ساعة
31 July، 2022
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