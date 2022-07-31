قناة كان العبرية: قبيل وصول الوسيط الأمريكي لبيروت، حزب الله ينشر فيديو ضمن الحرب النفسية مع ترجمات بالعبرية لكلمات نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2022 - 14:56

قناة كان العبرية: قبيل وصول الوسيط الأمريكي لبيروت، حزب الله ينشر فيديو ضمن الحرب النفسية مع ترجمات بالعبرية لكلمات نصر الله

منذ 1 ساعة 31 July، 2022
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