الكاظمي: الازمة الحالية سياسية وحلها سياسي وعلى الاخرين تحمل المسؤولية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2022 - 17:48

الكاظمي: الازمة الحالية سياسية وحلها سياسي وعلى الاخرين تحمل المسؤولية

منذ 1 ساعة 30 July، 2022
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