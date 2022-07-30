ذبيان: المعادلة الثلاثية كفيلة بحماية حقوق لبنان

لفت رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان الى ان “مؤسسة الجيش تشكل صمام الآمان وخط الدفاع الأول عن لبنان وشعبه وكل المقيمين على أرضه”، مهنئا المؤسسة العسكرية بعيد الجيش “لما تقوم به من ادوار حيث يتحمل الجيش أعباء إضافية رغم كل الأزمات التي يمر بها لبنان، ليثبت انه الدرع والحصن الوطني”.

وأضاف في بيان: “إن ما يشهده لبنان على صعيد ملف الغاز والنفط يؤكد مدى الحاجة الى تكريس وتعزيز عوامل قوته ومناعته من اجل الحفاظ على الحقوق والثروات، ومن هنا تأتي معادلة لبنان الثلاثية، وقوامها الجيش والشعب والمقاومة الكفيلة بصونه وحماية حقوقه وثرواته، ما يستدعي موقفا وطنيا جامعا يرفض كل اشكال المساومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام