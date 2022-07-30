شهيد فلسطيني في الضفة ومقاومون يستهدفون نقاطاً عسكرية للاحتلال

استشهد الجريح الفلسطيني المسن حسين قواريق من قرية عورتا بعد ثلاثة ايام من اصابته بالرصاص على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة .

مصادر عبرية أشارت إلى أنها قتلت شابا فلسطينيا آخر بإطلاق النار عليه خلال مواجهات قرب جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وفي الرد المقاوم افيد عن اطلاق نار استهدف قوات الاحتلال الصهيوني بالقرب من قرية الطرم جنوب غرب مدينة جنين.

وأشارت مصادر محلية إلى إستهداف حاجز الجلمة الصهيوني شمال جنين برشقات رشاشة وعبوة محلية الصنع، كما استهدف المقاومون النقطة العسكرية لجيش الإحتلال والمقامة على جبل جرزيم قرب نابلس.