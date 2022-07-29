مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان: يوم غد السبت هو أول أيام شهر محرم الحرام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2022 - 21:26

مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان: يوم غد السبت هو أول أيام شهر محرم الحرام

منذ 8 mins 29 July، 2022
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