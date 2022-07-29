مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان: يوم غد السبت هو أول أيام شهر محرم الحرام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2022 - 21:26
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رئيس الجمهورية ميشال عون يستقبل وزراء الزراعة اللبناني والسوري والأردني والعراقي في قصر بعبدا
الرئيس عون يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة قضية الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا
الرئيس عون يدعو الى ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: ياليت القادة والمسؤولين يكونون بمستوى وطن لا بمستوى سفارة لا سفيرة
أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير: القانون يسمح بتسلم الهبة وتحتاج فقط إلى رأي رئيس الحكومة لاتخاذ القرار
الشيخ علي دعموش: المصلحة تقتضي التوحد حول مطالب لبنان واستثمار موقف المقاومة لانتزاع الحقوق واخراج البلد من الحصار
الشيخ علي الخطيب: وعي المقاومة وبيئتها أفشل مخططات العدو الصهيوني والأعداء الخارجيين بزرع الفتنة في لبنان
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: نحن مع معادلة النفط أو الحرب ولن نقبل أن نُحاصَر من دون أن نحاصِر
المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان: يجب الإسراع بتشكيل الحكومة والتقيد بالمهل الدستورية لإنجاز الانتخابات الرئاسية
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: التشريع والشعبوية لا يجتمعان وإلا فإن التشريع لن يكون سليما
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: الوزارة ماضية في خطة تفعيل المرافق العامة لما تعود به من إيرادات للدولة اللبنانية
حمية: وزارة الأشغال ستكون أول وزارة تطبق قانون الشراء العام على المزايدات والمناقصات على أن تكون مفتوحة
وزير المالية يوسف خليل: الوزارة بمديرياتها كافة جاهزة لاستئناف العمل وإستقبال المواطنين إعتبارا من يوم الإثنين في 1 آب
بيان فرنسي_سعودي مشترك: مباحثات الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي تطرقت إلى دعم البلدين لسيادة لبنان وتنفيذ الإصلاحات
استشهاد الفتى أمجد عليا (16 عاما) وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير شرق رام الله
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: اتخاذ الولايات المتحدة قرارا سياسيا بإلغاء الحظر ضروري في أي اتفاق
الخارجية الروسية: جرت محادثة بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي بمبادرة من طرف واشنطن نوقش خلال الوضع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: لافروف أكد لنظيره الأميركي استكمال العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها
وزير الخارجية الأميركي: أجريت محادثة صريحة مع وزير الخارجية الروسي ولن نوفر فرصة دبلوماسية لانهاء العدوان على أوكرانيا
أفغانستان: مقتل 10 من القوات الأفغانية وإصابة 3 آخرين في فيضانات بولاية غزني
15 قتيلا على الأقل في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسبّبت بفيضانات هائلة شرق ولاية كنتاكي الأميركيّة
فنزويلا وكولومبيا تعلنان استئناف علاقاتهما الدبلوماسية على مستوى السفراء اعتباراً من السابع من آب/أغسطس
مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان: يوم غد السبت هو أول أيام شهر محرم الحرام
منذ 8 mins
29 July، 2022
شهر محرم الحرام
مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان
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