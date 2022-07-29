بلينكن: قلنا للوزير لافروف أن العالم لن يعترف بضم روسيا لأراضي أوكرانية (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2022 - 21:26

بلينكن: قلنا للوزير لافروف أن العالم لن يعترف بضم روسيا لأراضي أوكرانية (وكالة سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 29 July، 2022
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