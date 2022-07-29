جولة بايدن في المنطقة الاسبوع الماضي، خلاصة الاستطلاع

طرح موقع المنار استطلاع رأي الاسبوع الماضي حول جولة الرئيس الاميركي في المنطقة. وجاء في النتائج:

جولة بايدن في المنطقة:

فاشلة (85%)

حققت بعض اهدافها (12%)

ناجحة (3%)

عدد المشاركين: 1780

تعتبر الغالبية العظمى من المستطلعين ان جولة بايدن فشلت في تحقيق اهدافها . وترى نسبة قليلة انها حققت جزءا فقط من تطلعات الادارة الاميركية. من الاهداف التي جرى الحديث عنها موضوع امن الطاقة اضافة الى التنسيق في الملف الايراني وملف التطبيع وبطبيعة الحال الدعم لكيان العدو لاظهاره في موقف قوة امام التحديات الاخيرة. وقد رأى العديد من المراقبين ان الزيارة فشلت في الجانب النفطي اضافة الى استمرار الارتباك في الملف الايراني. اما الوضع الصهيوني فلا يزال في حالة الاهتزاز سواء في الوضع الداخلي او الملفات الخارجية.