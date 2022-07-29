ايران تعين مندوباً جديداًُ لدى الأمم المتحدة

عيّنت الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن نذيري أصل، مندوباً دائماً جديداً لها لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في فيينا، وممثلاً لها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتم تعيين نذيري في المنصب بمرسوم من رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، بناء على اقتراح وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان.

وقبيل توجهه الى محل مهمته الجديدة، التقى محسن نذيري أصل، الوزير عبداللهيان، مقدما له خطة عمله خلال فترة المهمة وتلقى توجيهات الوزير في هذا الصدد. ويمتلك نذيري شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، وكان تولى مهام سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في وقت سابق، كما له تاريخ في حضور العديد من البعثات الايرانية على مستوى المنظمات الدولية.

المصدر: ارنا