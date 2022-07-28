وصول السفير الإيراني الجديد مجتبى أماني الى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2022 - 20:20
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رئيس المجلس السياسي في حزب الله: ما يهم هو الورقة التي ستأتي رسمياً والتي سيوقعها لبنان بشأن الثروة النفطية واستخراجها
السيد ابراهيم أمين السيد: منفتحون على الحوار تجاه قضايا البلد ومستعدون للوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة اللبنانيين
كتلة الوفاء للمقاومة: للاستفادة من المقاومة وجهوزيتها لتلافي أي استدراج أو إضعاف للموقف اللبناني
كتلة الوفاء للمقاومة: نشدد على ضرورة إيلاء موضوع الطحين العناية المشددة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من عين التينة: "كلو تمام" ونحن والرئيس نبيه بري فريق واحد وكل شيء لمصلحة لبنان نحن معه
قمة زراعية رباعية بين لبنان وسوريا والأردن والعراق في بيروت لبحث تطوير التبادل الزراعي وإجراءات النقل والترانزيت
نادي الأسير الفلسطيني: المعتقل رائد ريان علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 113 يوما باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري
وسائل إعلام فلسطينية: وزيرة التعليم "الإسرائيلية" تقرر إلغاء تراخيص 6 مدارس في القدس المحتلة بزعم تدريس "مضامين تحريضية"
إعلام العدو عن مسؤول كبير سابق في "الشاباك": الحرب المقبلة ستندلع على الجبهة الداخلية ولسنا جاهزين لها
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: قواتنا ترصد أي مصدر للتهديد وسنجعل العدو يندم على أي اعتداء
الخارجية القطرية: نرحب باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران برعاية منسق الاتحاد الأوروبي
مسؤول بالرئاسة الفرنسية: لا يزال هناك متّسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي لكن الكرة لا تزال في ملعب طهران
رئيس الحكومة العراقية: الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار
مجلس القضاء بالعراق: رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء يدعوان القوى السياسية لحوار ضمن الإطارين الدستوري والقانوني
تحالف السيادة في البرلمان العراقي: لن نحضر الجلسة المقبلة إلا بعد اتفاق ملزم واحترام توجهات التيار الصدري
الرئيس السوري بشار الأسد: ما يحصل في سوريا هو ليس حرباً عليها بل هي الحرب على الانتماء
الرئيس الأسد: جزء من الحرب تتعلق بالمصطلحات التي يسوقها الغرب ويجب إعادة تركيب المصطلحات بما يتناسب مع فكرنا وانتمائنا
شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان السعودي الأميركي يحتجز سفينة الديزل "سي ادور" في خرق جديد ومستمر للهدنة المعلنة
منظمة غير حكومية تقدم شكوى ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فرنسا بتهمة التواطؤ في قضية الصحافي جمال خاشقجي
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني في ضربات جوية في أرتيموفسك وخيرسون وتدمير 6 مستودعات ذخيرة ومنصة صواريخ
الخارجية الروسية: لا نتائج ملموسة بشأن تبادل المواطنين الروس والأميركيين ومصالح الطرفين يجب أن تراعى
رئيس الوزراء المجري: ليس من الواضح كيف يمكننا تجنب الركود في الاتحاد الأوروبي إذا استمرت الحرب في أوكرانيا
رئيس الوزراء المجري: دون سلام في أوكرانيا سيتم دفع الاتحاد الأوروبي إلى حالة الحرب
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نأمل تحرك أول سفينة لتصدير الحبوب الأوكرانية غدا الجمعة
مستشار النمسا: فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا أمر مستحيل والعقوبات لا تعمل بالسرعة التي كان يأملها الاتحاد الأوروبي
وصول السفير الإيراني الجديد مجتبى أماني الى بيروت
منذ 15 mins
28 July، 2022
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