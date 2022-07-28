حزب سياسي اميركي جديد طور التبلور

يعتزمُ العشراتُ من المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين السابقين في الولايات المتحدة الاعلانَ عن حزبٍ سياسي ثالث جديد.

وبحسَبِ وكالةِ رويترز فإن الحزبَ الجديدَ يسعى لاستمالةِ ملايينِ الناخبينَ الاميركيين المستائين الذينَ يرَون ان نظامَ الحزبينِ مختلٌ في الولاياتِ المتحدة ….

وسيترأسُ الحزبَ الجديدَ المسمى ” للأمام ” في البداية المرشحُ الديمقراطيُ السابقُ للرئاسة اندرو يانغ والحاكمُ الجمهوريُ السابقُ لولاية نيو جيرسي كريستين تود ويتمان فيما سيَعقدُ قادةُ الحزبِ سلسلةً من المؤتمراتِ في اكثرَ من 20 مدينةً لنشرِ برنامجِه.

المصدر: قناة المنار