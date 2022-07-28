النائب إبراهيم كنعان بعد لجنة المال: خطة التعافي المطلوبة من الحكومة يجب ان تكون كاملة وشاملة واعادة هيكلة المصارف بند اساسي فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2022 - 15:54

النائب إبراهيم كنعان بعد لجنة المال: خطة التعافي المطلوبة من الحكومة يجب ان تكون كاملة وشاملة واعادة هيكلة المصارف بند اساسي فيها

منذ 2 ساعة 28 July، 2022
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