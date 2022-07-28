التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات وانقلاب احداها على اوتوستراد عمشيت المسلك الغربي والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة لتسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2022 - 10:44

التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات وانقلاب احداها على اوتوستراد عمشيت المسلك الغربي والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة لتسهيل السير في المحلة

منذ 1 ساعة 28 July، 2022
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