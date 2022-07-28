الرئيس العراقي : التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً ولضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2022 - 00:32

الرئيس العراقي : التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً ولضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة

منذ 28 mins 28 July، 2022
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