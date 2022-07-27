إيران تصدر قطع غيار للطائرات الروسية وتشارك في صيانتها

أعلنت موسكو وطهران توصلهما لاتفاقات عدة في مجال الطيران المدني، إذ أكدت إيران استعدادها تصدير قطع غيار وصيانة للطائرات الروسية. وجاء هذا الإعلان على لسان ممثل إدارة الطيران المدني الإيراني الذي، قائلاً إن “إيران قررت توقيع اتفاقية بشأن تصدير معدات وقطع غيار إلى روسيا وكذلك صيانة الطائرات الروسية.

كما اتفق الطرفان الروسي والإيراني على رفع عدد الرحلات بين البلدين إلى 35 رحلة أسبوعياً. وزار الرئيس فلاديمير بوتين طهران الأسبوع الماضي، في رحلة استغرقت 24 ساعة، حيث بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية، وحضر القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: فارس