أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقال ميزينتسيف في إحاطة: “تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة من السلطات الأوكرانية، ورغم الصعوبات التي تختلقها كييف، إجلاء 24 ألفا و490 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا، من بينهم 3767 طفلا”. وبذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية مليونان و872 ألفا و257 شخصا، من بينهم من 455 ألفا و 977 طفلا”.

كما أفاد ميزينتسيف بإجراء تسع عمليات إنسانية اليوم الثلاثاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعات خاركوف، وخيرسون، وزابوروجيا، حيث تم تسليم 679 طنا من مواد الاحتياجات الأساسية والغذائية.

بذلك يكون قد تم تسليم نحو 47 ألفا و821 طنا من المساعدات الإنسانية إلى جمهوريتي دونباس وأوكرانيا منذ الثاني من شهر آذار/مارس 2022، وإجراء 1359 عملية إنسانية.

المصدر: سبوتنيك